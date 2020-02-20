Красноярск, , 13:43 — REGNUM Жительницу Красноярского края привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка в поезде и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 февраля в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Установлено, что женщина является многодетной матерью, воспитывает троих детей. В поезде сообщением «Карабула-Красноярск» она везла младшую дочь шести лет на лечение в краевую больницу. Ночью в поезде многодетная мать распивала спиртное с попутчицей. Стражи порядка составили в отношении правонарушительниц протокол за распитие спиртного и потребовали соблюдать правила поведения.

Через некоторое время на женщину пожаловались сотрудникам ППС. Она начала агрессивно себя вести, мешала отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. На замечания проводников женщина не реагировала или отвечала нецензурной бранью. В отношении нее транспортные полицейские составили протокол за мелкое хулиганство.

Многодетную мать доставили в дежурную часть. Кроме того, в отношении неё возбуждено дело об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении жителя Астрахани возбуждено уголовное дело о хулиганстве на воздушном транспорте. Мужчина устроил пьяный дебош в самолёте.

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