Москва, , 13:43 — REGNUM 16 февраля в Люберцах Московской области двое неизвестных избили таксиста, повредили его автомобиль, а затем похитили у пострадавшего десять тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Следствие установило, что один из злоумышленников является сотрудником ОП Жулебинский ОМВД России по столичному району Выхино-Жулебино. В момент нападения на таксиста полицейский был в гражданской одежде.

После задержания подозреваемый был уволен из органов. В пресс-службе главка отметили, что мужчина понесет уголовное наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Второй подозреваемый также был задержан.