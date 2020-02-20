Тюмень, , 13:32 — REGNUM В Тюмени объявлен банкротом бывший топ-менеджер «Сибнефти» Фёдор Хорошилов. Информация о решении Арбитражного суда Тюменской области опубликована в картотеке дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фёдор Хорошилов обязан погасить долг перед кредитором, «ВТБ Пенсионный администратор», на общую сумму 5,3 млрд рублей.

Ранее Фёдор Хорошилов и его партнёр Гендрик Мундуть были признаны виновными в невозврате кредита банку ВТБ на 12 млрд рублей.

В июле 2016 года Фёдора Хорошилова Таганский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы, а Гендрика Мундутя — к пяти годам условного наказания.

Судом было установлено, что они обратились в банк ВТБ за кредитом на $1 млрд для разработки нефтяных месторождений. Деньги были выделены, однако позже выяснилось, что документы геологоразведки запасов были сфальсифицированы.