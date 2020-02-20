Берлин, , 13:27 — REGNUM Случившееся в Ханау является террористическим актом насилия, заявил 20 февраля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«С ужасом я узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования родным погибших», — говорится в заявлении президента ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 19 февраля в Ханау вооруженный мужчина напал на людей в двух кальянных, от его рук погибли девять человек. Утром его тело и ещё один труп нашли в квартире на западе города.

Предположительно, злоумышленник действовал из правоэкстремистских побуждений. К таким выводам пришли следователи после изучения письменного признания предполагаемого стрелка и записанного им видео.

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