Хабаровск, , 13:31 — REGNUM Хабаровске назревает скандал: туристы не могут вернуть деньги за пропавшие из-за эпидемии коронавируса туры в Китай.

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Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, компания Русь-Тур, первой пообещавшая вернуть деньги, теперь ссылается на форс-мажорные обстоятельства и медлительность китайских партнёров. Русь-тур — главный оператор туров на Хайнань.

Все документы отправлены, но результата нет. В Русь-тур, как утверждают представители турагентств Хабаровска ссылаются на форм-мажор и медлительность китайских партнёров.

В то же время, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, компания Хайнань Трэвэл (Москва), сотрудничающая с различными операторами, по организации туров на Хайнань, сообщила в своем Instagram следующую информацию: по туроператору Анекс-Тур все вопросы полностью закрыты. Часть туристов пожелали вернуть деньги, часть перебронировала на другое время или направление. По компании Тез-Тур ситуация закрыта на 60%. По Русь-Тур сообщается, что 30% туристов уже смогли вернуть деньги, а по остальным компания ждёт уже неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с закрытием провинции Хайнань на карантин по коронавирусу, туроператоры вынуждены были эвакуировать туристов досрочно. Туристам обещали вернуть деньги или перебронировать на другие направления путёвки.