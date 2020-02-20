Чебоксары, , 13:19 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии осуждён 55-летний житель, обвиняемый в убийстве сожительницы и неуплате более 1,4 млн рублей алиментных платежей. Решением суда он получил более восьми лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Преступление было совершено 16 ноября 2019 года. Правоохранители установили, что мужчина дал сожительнице деньги, попросив приготовить обед и убраться, а сам уехал к соседу за дровами. В управлении отмечают, что просьбы сельчанина были проигнорированы, при этом женщина к обеду была пьяна.

«Из-за этого между ними возникла ссора, в ходе которой он нанёс один удар кухонным ножом. После случившегося сам вызвал скорую», — говорят в СУ СКР по Чувашии.

Однако рана оказалась смертельной, и женщина скончалась до приезда врачей.

В ходе следствия также установлено, что у обвиняемого — пятеро детей, из них четверо достигли совершеннолетнего возраста, алименты взыскивались только на содержание младшего сына. Однако долги по алиментам он не погашал, в результате задолженность превысила 1,4 млн рублей.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей»). Ему назначено восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

С учётом того, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в органы внутренних дел внесено представление о необходимости повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве. Следствие установило, что в ночь с 27 на 28 сентября 2019 года он во время распития спиртных напитков с 49-летним знакомым нанес ему более 20 ударов обухом топора. Пострадавший скончался от полученных ранений.