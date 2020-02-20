Скопье, , 13:17 — REGNUM 20 февраля депутат македонского парламента из рядов самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Илья Димовски заявил, что в ходе прошедшей вчера облавы на наркоторговцев силами правопорядка было изъято 1,3 тонны кокаина.

«За три года правительства СДСМ (Социал-демократический союз Македонии, партия власти — ИА REGNUM) не слышали, чтобы был изъят хотя бы килограмм кокаина. А сегодня министерство внутренних дел конфисковало 1,3 тонны. Это самый большой объем, изъятый в Республике Македония. Неужели они были слепы? Или…», — прокомментировал произошедшее Димовски.

По его словам, наркотики перевозились из Албании через КПП Хана Хоти в Шкодре в Северную Македонию, откуда они должны были быть доставлены в пункт назначения — в Словению.

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