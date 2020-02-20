Липецк, , 13:12 — REGNUM В Липецкой области на военном аэродроме «Липецк-2» 19 февраля загорелся самолёт Су-25, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на собственный источник.

Двигатель самолёта-штурмовика загорелся во время разбега при взлёте. Пилот не пострадал, так как вовремя покинул кабину самолёта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года появилась информация о столкновении двух истребителей во время тренировочного полёта, однако её военные опровергли.

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