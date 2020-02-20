Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 13:01 — REGNUM Вертолёт Ми-8 авиакомпании «СКОЛ», потерпевший крушение 14 февраля 2020 года на Ямале, был исправным и новым. Об этом говится в официальном заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Напомним, 14 февраля в 16:21 по местному времени (14:21 мск), вертолёт Ми-8, принадлежавший авиакомпании «СКОЛ» потерпел крушение, не долетев до посадочной полосы аэропорта Сабетта 300 метров. На его борту находилось 10 человек. Погибли двое членов экипажа. Все пассажиры — сотрудники нефтяной компании — живы.

Вертолет Ми-8 АМТ был выпущен в 2019 году на Улан — Удэнском авиационном заводе. Его налёт составил 100 часов. На момент выпуска в полёт воздушное судно было полностью обслужено и исправно, утверждают в авиакомпании.

Напомним, 14 февраля в 16:21 по местному времени (14:21 мск), вертолёт Ми-8, принадлежавший авиакомпании «СКОЛ» потерпел крушение, не долетев до посадочной полосы аэропорта Сабетта 300 метров. На его борту находилось 10 человек. Погибли двое членов экипажа. Все пассажиры — сотрудники нефтяной компании — живы.

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