Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В Екатеринбурге после сообщения о минировании тщательно проверяют все детские сады и школы города. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Всех руководителей учреждений уже оповестили о проведении осмотра подведомственных помещений и территорий. Пропускной режим в детских садах и школах усилен, сообщили в управлении образования города.

В настоящее время специалисты образования находятся на прямой линии с правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе «лжеминировали» все учебные учреждения и Арбитражный суд. Последняя волна ложных звонков прошла 23 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге минируют все учебные учреждения и Арбитражный суд