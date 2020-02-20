Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 12:51 — REGNUM В авиакомпании «СКОЛ», чьи пилоты погибли в Сабетте (Ямал) 14 февраля, считают, что опытные бортмеханик и командир вертолёта Ми-8 сделали всё, чтобы спасти пассажиров при жёсткой посадке в сложных метеорологических условиях. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.

В авиакомпании проводится собственное расследование причин трагедии. Известно, что 14 февраля 2020 года в 16:21 по местному времени (14:21 мск) вертолёт Ми-8, принадлежавший авиакомпании «СКОЛ», потерпел крушение, не долетев до посадочной полосы аэропорта Сабетта 300 метров.

Воздушное судно выполняло заказ нефтяной компании по доставке сотрудников из Красноярского края на Ямал. На борту Ми-8 в момент происшествия находились три члена экипажа и семь пассажиров. Погибли двое членов экипажа.

По данным ГУ МЧС по ЯНАО, причиной жёсткой посадки вертолёта явилось попадание в снежную бурю. При выполнении захода на посадку возникло резкое ухудшение погодных условий в связи с образованием тумана. Точные обстоятельства происшествия выясняет Межгосударственный авиационный комитет.

Погибшие были опытными лётчиками. Командир воздушного судна Ми-8, 59-летний Пётр Мамаев, имел общий налёт около 7 000 часов. Бортмеханик, 56-летний Игорь Горицкий, имел налёт около 14 000 часов.

Вертолет Ми-8 АМТ был новым — выпущен в 2019 году на Улан-Удэнском авиационном заводе. Его налёт составил 100 часов.

«На момент выпуска в полёт воздушное судно было полностью обслужено и исправно», — сообщают в авиакомпании «СКОЛ».

На данный момент тела погибших направлены по месту жительства. Руководство авиакомпании «СКОЛ» планирует оказать материальную поддержку их родственникам.

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