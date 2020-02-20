Уфа, , 12:55 — REGNUM Замерзающих на трассе людей, чей автомобиль полностью занесло снегом, спасли в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел поздно вечером 18 февраля около деревни Альмухаметово Абзелиловского района. Легковушка застряла в снежном перемете, и ее по самую крышу занесло снегом.

По словам спасателей, машину они обнаружили лишь по мигающим из-под снега фарам. Спасатели вручную откопали людей, которых фактически заблокировало в транспортном средстве. После этого пострадавших мужчину, двух женщин и троих детей на снегоходе доставили в город Сибай и разместили в спасательном отряде.

Отмечается, что поскольку машину полностью занесло снегом, то существовала угроза того, что люди могут отравиться выхлопным газом который начал поступать в салон автомобиля. Это могло привезти к летальному исходу. К счастью никто не пострадал.

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