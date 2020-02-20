Москва, , 12:48 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Минюста России Натальи Лысовой, обвиняемой в хищении 5,5 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

Из информации следует, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело передаётся в суд.

Лысовой выдвинуты обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с декабря 2018 по июнь 2019 обвиняемая похитила более 5,5 миллионов рублей, начисляя их себе и своим подчиненным из фонда заработной платы.

Позднее Лысова полностью признала вину и возместила ущерб.