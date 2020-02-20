Киншаса, , 12:45 — REGNUM В провинции Южная Киву в Демократической республике Конго (ДР Конго) 42 боевика сдались вооруженным силам страны, об этом 20 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, лидер одной из сдавшихся группировок символически отдал оружие чиновнику местной администрации. Всего было изъято 15 единиц стрелкового оружия и 250 патронов.

Повстанцы сдались правительственным войскам после соответствующего призыва со стороны силовиков. Ранее, в январе 2020 года около 200 боевиков сложили оружие.

Напомним, в настоящее время в соседнем регионе ДР Конго Северная Киву продолжается борьба с угандийской повстанческой группировкой.

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