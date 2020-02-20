Красноярск, , 12:34 — REGNUM Стало известно, кто находился за рулём автомобиля, сбившего журналиста Павла Брыкина в Красноярске.

Источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией, сообщил, что водитель «Мерседеса» — Алексей Талюк — помощник известного красноярского политика Анатолия Быкова.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в ГУ МВД России по Красноярскому краю. В ведомстве, не называя имён, сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с журналистом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске следственные органы проводят проверку по факту нанесения травм журналисту при осуществлении профессиональной деятельности. Информация об инциденте поступило следствию из полиции 20 февраля. Сообщалось, что журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин пытался взять интервью у красноярца, находившегося за рулём автомобиля «Мерседес». Красноярец на автомобиле наехал на журналиста. Пострадавший получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.

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