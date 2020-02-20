Самара, , 12:26 — REGNUM Два предприятия-фантома по производству молочной продукции обнаружили в Самаре. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба управлении Россельхознадзора по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, инспекторы обнаружили фирму, которая по документам производила тонны сливочного масла и сыра в буквальном смысле из воздуха.

По словам чиновников, предприятие из Белоруссии якобы получило 120 кг молока, из которого фирма якобы выработала 97 тонн сливочного масла и 281 тонну сыра. Данная продукция поставлялась в Новосибирскую область и Приморский край.

По словам специалистов, на производство одного килограмма масла требуется 20 килограммов молока. Поэтому особый «рецепт» изготовления молочной продукции очень заинтересовал инспекторов, которые решили осуществить выездную проверку завода.

Как оказалось, производство по указанным адресам не осуществлялось, поэтому фирму исключили из автоматизированной системы «Меркурий». Кроме этого, по данному факту инспекторы возбудили административное дело.

По словам специалистов областного Россельхознадзора, подобная ситуация произошла и с фирмой, которая поставляла молочную продукцию в гимназию № 1 г. Новокуйбышевска. Инспекторы решили сверить информацию по адресу производителя. В ходе выездной проверки также оказалось, что по указанному адресу фирма не работает.

По данному факту возбудили административное дело. Продукция была изъята. Впоследствии она будет уничтожена.