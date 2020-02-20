Советский, Югра, , 12:02 — REGNUM В Югре осуждён за превышение должностных полномочий бывший глава Советского района Сергей Удинцев. Он получил условный срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс службе прокуратуры ХМАО.

Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2012 по март 2015 года, глава Советского района угрозами и уговорами вынудил гендиректора ООО «Отделстрой», выступающего муниципальным подрядчиком, заключить фиктивные договоры на выполнение ряда работ на строительстве стадиона города Советского. Затем ООО «Отделстрой», выполнив работы, перечислило 33 млн рублей на счета фирм — «однодневок».

В мае 2015 года бывший глава Сергей Удинцев вынудил того же гендиректора ООО «Отделстрой» расторгнуть контракт на строительство жилого дома, заключив его с другим подрядчиком.

По доказанным фактам бывший глава Советского района признан виновным по ч.2 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий») и и ч.1 ст. 169 УК РФ («Незаконное вмешательство в деятельность юридического лица»).

Осужденному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. роме того, он лишён права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и учреждениях сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, манипуляции с деньгами, предназначенными для жилищного строительства, в конце 2017 года вызвали социальный взрыв в Советском районе. Глава Югры Наталья Комарова официально тогда заявила, что в муниципалитет были вложены колоссальные бюджетные средства, но деньги до потребителей не дошли. Бывший глава Советского района Сергей Удинцев покинул свой пост в 2016 году.

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