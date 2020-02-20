Уфа, , 11:47 — REGNUM Директора коммерческой фирмы обвиняют в хищении свыше девяти миллионов рублей клиентов в Башкирии. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что в 2017 и 2018 годах 45-летняя жительница поселка Чишмы, работая руководителем обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ», занималась выдачей займов для улучшения жилищных условий в рамках реализации материнского капитала.

По версии следствия, обвиняемая склонила 16 получательниц материнского капитала к перечислению средств государственной поддержки на ее личную банковскую карту до поступления денежных средств в кооператив из отделения Пенсионного фонда РФ.

Получив денежные средства, считают следователи, обвиняемая потратила их на свои нужды. Часть денег вернула потерпевшим. Таким образом, она причинила ущерб женщинам на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Таким же способом, по версии следствия, подозреваемая похитила у еще семи граждан более 2,7 млн рублей. Помимо этого, обвиняемая заключила с семью вкладчиками договоры сбережения на общую сумму свыше 2,4 миллионов рублей. При этом данные средства в кассу предприятия внесены не были.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Отмечается, что обвиняемая свою вину признала частично. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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