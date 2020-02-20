Сургут, Югра, , 11:43 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержан боец ОМОН по подозрению в пытках и избиении сотрудника МЧС. Об этом сообщает ИА «СИА-Пресс».

По данным издания, в октябре 2019 года жена сотрудника МЧС опубликовала на YouTube видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину с рассказом о «беспределе, который происходит в правоохранительных органах Сургута».

Супруга пострадавшего сообщила, что в 2018 году против её мужа, сотрудника МЧС, возбудили коррупционное дело, но доказать его вину не удалось. Тогда в 2019 году уголовное преследование возобновилось. На этот раз из её супруга выбили показания силой, утверждает женщина. На видео были представлены медицинские заключения о сломанных рёбрах, отбитых внутренних органах. По словам жены, потерпевшего били электрошокером, душили пакетом и унижали.

Со ссылкой на СУ СР по ХМАО, издание сообщает, что на одного омоновца заведено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).