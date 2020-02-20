Волгоград, , 11:35 — REGNUM Оздоровительный комплекс с сауной, тренажёрным залом и кафе загорелся накануне ночью в Советском районе Волгограда, сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 19 февраля в 23:46. В двухэтажном здании на улице Ярославской горели деревянная обшивка стен в помещении размером 2,5×3м и домашние вещи в двух комнатах по всей площади. Ликвидировали горение в 23:58, обошлось без погибших и пострадавших.

Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрической проводки.