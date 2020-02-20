Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Водитель трамвая на Синопской набережной в центре Петербурга сбил молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 09:40 мск в четверг, 20 февраля, в Центральном районе у дома 10 по Синопской набережной. 45-летний водитель трамвая маршрута №7, в котором находились пять пассажиров, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 28-летнего пешехода.

«В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Пассажиры трамвая не пострадали», — отмечено в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Отметим, это не первый случай столкновения пешехода с трамваем за последние дни. Так, вечером 13 февраля на проспекте Наставников, 28/1 водитель трамвая наехал на женщину, переходившую на запрещающий сигнал светофора дорогу по пешеходному переходу. В результате женщина оказалась в больнице в тяжёлом состоянии.