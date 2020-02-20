Ярославль, , 11:25 — REGNUM «Ярославльводоканал» восстанавливает размыв грунта на улице Пирогова в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы на улице Пирогова «Ярославльводоканал»

По словам специалистов, причиной происшествия стала аномально теплая погода, которая вызвала движение подземных вод.

«Резкое потепление и подвижки грунта привели к разрушению свода трубы, пролегающей в районе улицы Пирогова. Специалисты «Ярославльводоканала» оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и в срочном порядке приступили к устранению дефекта. В настоящее время участок огорожен, движение транспорта и пешеходов по нему прекращено. На месте работает ремонтная бригада. Участок поврежденного коллектора в ближайшее время заменят», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службу «Ярославльводоканала».

После замены поврежденного коллектора дорожное полотно будет восстановлено.

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