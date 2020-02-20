Красноярск, , 11:23 — REGNUM В Красноярске проводится проверка по факту нанесения травм журналисту при осуществлении профессиональной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Сообщение об инциденте поступило следствию из полиции 20 февраля. Сообщалось, что в результате наезда автомобилем неустановленного лица травмирован журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин.

По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска. В районе улицы Чернышевского, 75 а красноярец на «Мерседесе» при попытке взять у него интервью наехал на журналиста. Пострадавший получил серьёзные травмы, он доставлен в больницу.

В ведомстве подчеркнули, что в действиях мужчины содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре второй раз за месяц напали на журналиста.