Ханау, , 11:22 — REGNUM Предполагаемый стрелок из немецкого города Ханау незадолго до стрельбы в кальянных опубликовал на популярном видеохостинге YouTube «послание американцам». Об этом 20 февраля сообщает журнал Focus.

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Уточняется, что на видео человек говорит на беглом английском языке. Предположительно, ролик был снят в частной квартире и размещён в интернете несколько дней назад.

В ролике мужчина заявляет о существовании в США подземных военных сооружений, в которых якобы убивают и издеваются над детьми. Он призывает граждан США «проснуться» и «бороться» против этого.

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В то же время в видео нет намёка на то, что он готовится совершить нападение в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в результате стрельбы в кальянной в немецком городе Ханау погибли и пострадали по меньшей мере 14 человек. Предполагаемого стрелка позднее нашли мёртвым у него дома.

Установлено, что нападавший имел правоэкстремистские побуждения. К таким выводам пришли следователи после изучения письменного признания предполагаемого стрелка и записанного им видео. Личность мужчины установлена, это гражданин ФРГ Тобиас Р. В настоящее время задержан отец мужчины.