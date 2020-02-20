Краснодар, , 11:13 — REGNUM На Кубани на нерегулируемом перекрестке произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором находились 27 школьников и их сопровождающие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Авария случилась на участке дороги Тбилисская — Нововладимирская во время перевозки детей в школу № 9.

В результате столкновения автобуса с легковушкой Lada 1111 («Ока») травмы получили водитель и пассажир легковушки. Им оказана медпомощь. Также сообщается, что пассажиры и водитель школьного автобуса не пострадали.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель школьного автобуса, который не предоставил преимущество легковой машине на равнозначном перекрестке.

Ранее стало известно, что на 67 км автодороги Краснодар — Верхнебаканский столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В результате ДТП погибла женщина и еще три человека получили травмы.

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