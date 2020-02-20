Курган, , 11:06 — REGNUM В Кургане проводится доследственная проверка драки школьников возле курганского торгово-развлекательного центра «ГиперСити». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Запись драки появилась в паблике «Инцидент | Курган» 19 сентября. Автор публикации сообщил, что около ТРЦ работает целая банда подростков-вымогателей. Одни затевают драки со сверстниками, другие приходят якобы на помощь и потом вымогают телефоны или деньги.

Следствие заинтересовалось видео. Пока известно, что запись подлинная. разыскиваются участники драки.