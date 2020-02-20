Найроби, , 11:03 — REGNUM Водители мото-такси в столице Кении, Найроби, угрожают начать забастовку из-за того, что один из их коллег, по их словам, был убит полицейским. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, погибший таксист Даниэль Мбуру стал популярным в соцсетях после того, как он спас мальчика от утопления.

Как сообщают местные СМИ, Мбуру был застрелен в городской больнице, куда он приехал забрать мальчика после его выписки. Мотоциклист, очевидно, вступил в спор с охранниками, которые хотели оштрафовать его за парковку внутри комплекса больницы. Предположительно, он был застрелен в ходе драки сотрудником полиции, охранявшим больницу.

В ответ на это сотни водителей мотоциклетных такси, которые в Восточной Африке обычно называют «бода бода», вышли на улицы, требуя ареста полицейского.

Председатель ассоциации водителей мотоциклов в Найроби Сэмюэль Нганга заявил BBC, что убийство было лишь последним примером преследования, которому они подверглись со стороны полиции.

«Бода бода» — популярный вид транспорта в Кении, обеспечивающий тысячи рабочих мест по всей стране. Однако многие из таких водителей не имеют лицензии, и столкновения между мотоциклистами и местными властями являются обычным явлением.