Тольятти, Самарская область, , 10:56 — REGNUM Несовершеннолетнего мальчика, переходившего дорогу в жилой зоне, госпитализировали с травмой ноги после наезда на него автомобиля в Тольятти. Об этом 20 февраля сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии, вечером 19 февраля автомобиль «Черри», за рулем которого находилась женщина 1975 года рождения, двигался по жилой зоне со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Ворошилова. В какой-то момент автомашина наехала на несовершеннолетнего мальчика 2009 года рождения, переходящего дорогу.

Сообщается, что ребенок был госпитализирован с травмой ноги.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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