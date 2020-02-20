Москва, , 10:48 — REGNUM Самолет Ан-2 совсем недавно прошел восстановительный ремонт (судя по реестру, он был продан частной компании в полностью разобранном состоянии в 2016 году). Сам по себе заслуженный труженик Ан-2 — очень надежный и достаточно безопасный при соблюдении всех правил самолет, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя жёсткую посадку Ан-2 в Магадане.

«Из того, что понятно уже сейчас, самолет после отрыва не смог набрать высоту и совершил аварийную посадку недалеко от аэродрома.

Поскольку, судя по фотографиям, двигатель работал до столкновения с землей, повреждения соответствуют управляемой посадке. Пассажиры эвакуировались из самолета самостоятельно.

Думаю, что основной версией будет перегруз (12 пассажиров с багажом — это полная загрузка, а в зависимости от того, сколько было взято топлива, могла быть и превышена максимальная грузоподъемность) или неправильная центровка (весь багаж сложен в хвосте самолета).

Если так, то это не первое подобное происшествие, для региональной авиации некоторая «гибкость» в соблюдении правил — это серьезная проблема, выливающаяся в подобные инциденты.

Впрочем, как обычно, хочется добавить: нужно подождать официальной информации и результатов расследования», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля самолёт Ан-2, перевозивший вахтовиков из Магадана в Сеймчан, упал с высоты 10 м за пределами взлётной полосы. На борту находились 12 пассажиров с багажом и два члена экипажа.

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