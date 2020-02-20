Магадан, Магаданская область, , 10:58 — REGNUM Российский Следственный комитет опубликовал видеозапись с места жёсткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, в результате которой травмировались люди. Запись доступна для просмотра на официальном канале ведомства в YouTube.

На кадрах запечатлён покорёженный самолет, лежащий в снегу. У него сильно повреждено левое крыло, помят фюзеляж. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, аварийная посадка самолета Ан-2 произошла утром 20 февраля в аэропорту Магадана, самолёт приземлился за пределами взлётно-посадочной полосы. На борту находились 12 пассажиров — вахтовых рабочих, и два члена экипажа. В больницы были доставлены 13 человек, пятеро пострадавших получили переломы позвоночника.

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