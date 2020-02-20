* запрещённая в России организация

Коронгилум, , 10:45 — REGNUM Боевики воинствующей исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли несколько домов и школу во время нападения на город в северо-восточной части Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на военные источники.

По информации журналистов телерадиокомпании, повстанцы были хорошо вооружены, и штурмовали город Коронгилум в колонне грузовиков с пушками и мотоциклами.

Очевидцы сообщают, что три человека были убиты, а еще шесть получили ранения. По их словам, боевики напали на мирных жителей, когда они возвращались домой со своих плантаций.

Руководитель военных операций на северо-востоке Нигерии генерал Адезини Олусегун подтвердил нападение, однако отказался сообщить подробности о жертвах.

«Боко-Харам"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.