Коронгилум, 20 февраля 2020, 10:45 — REGNUM Боевики воинствующей исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли несколько домов и школу во время нападения на город в северо-восточной части Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на военные источники.
По информации журналистов телерадиокомпании, повстанцы были хорошо вооружены, и штурмовали город Коронгилум в колонне грузовиков с пушками и мотоциклами.
Очевидцы сообщают, что три человека были убиты, а еще шесть получили ранения. По их словам, боевики напали на мирных жителей, когда они возвращались домой со своих плантаций.
Руководитель военных операций на северо-востоке Нигерии генерал Адезини Олусегун подтвердил нападение, однако отказался сообщить подробности о жертвах.
«Боко-Харам"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.