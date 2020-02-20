Барнаул, , 10:33 — REGNUM В Алтайском крае немного улучшились погодные условия, которые спровоцировал суперциклон «Дэннис», добравшийся накануне до региона. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, три из семи участков региональных трасс уже доступны для проезда.

Движение восстановлено на дороге Шипуново — Краснощеково — Курья (от села Краснощеково до села Курья), Алейск — Чарышское (от Алейска до села Усть-Калманка) и А-322 — Горняк — Староалейское (от Горняка до села Староалейского Третьяковского района).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 19 февраля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за бурана. Жители некоторых населённых пунктов не имеют возможности передвигаться на транспорте.

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