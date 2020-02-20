Шахтёрск, , 10:35 — REGNUM В Шахтёрске в результате вспышки метана пострадали пять шахтёров, сообщила 20 февраля пресс-служба МЧС ДНР.

«На горной выработке глубиной 700 метров и уклоне 180 вследствие неосторожного обращения с огнем при курении пятеро сотрудников ФЛП получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метановоздушной смеси», — сказано в сообщении.

Пострадали и были госпитализированы мужчины 1976, 1977, 1980, 1983 и 2000 годов рождения.

Для спасения горняков было задействовано семь единиц техники и 17 сотрудников МСЧ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области в шахте загорелись деревянные конструкции. 250 горняков были эвакуированы.

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