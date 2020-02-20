Москва, , 10:31 — REGNUM Создание экстремистской организации инкриминируют шестерым гражданам Киргизии российские правоохранители. Об этом сообщает 20 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Суд принял решение арестовать шестерых иностранцев до 17 марта. Их подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 282.1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярске направили в суд дело об организации экстремистской деятельности. Подозреваемым является 46-летний мужчина.

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