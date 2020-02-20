Таганрог, Ростовская область, , 10:29 — REGNUM В городе Таганроге Ростовской области Мариупольское кладбище исчерпало ресурс. На создание нового погоста уйдёт время, однако пока нет чёткого плана по решению проблемы.

Вопрос подняли депутаты муниципального парламента на заседании комиссии по ЖКХ, отметив, что ранее мест на кладбище хватало лишь до сентября 2019 года. В настоящее время умерших хоронят на Мариупольском кладбище и подзахоранивают на Николаевском кладбище. При этом директор МКУ «Ритуал» Владимир Бородовский подчеркнул, что «кладбища в городе не резиновые». Общественник Александр Пономарёв в ходе дискуссии обратил внимание на то, что «скоро в Таганроге будут хоронить в режиме ЧС», пишет издание «Ёрш. Таганрог».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону несколько лет ушло на поиск места для размещения нового кладбища. Так, решение о создании погоста за пределами города-миллионника было принято в 2014 году. Открыть новое кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе удалось только в середине 2019 года. При этом проблема нехватки мест на самом крупном погосте в Европе — Северном кладбище — существовала не один год.