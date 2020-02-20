Скопье, , 10:28 — REGNUM 19 февраля в македонской деревне Крушопек прошла облава на наркоторговцев.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, проведение акции по пресечению незаконной торговли наркотиками было санкционировано лично министром внутренних дел технического правительства из рядов ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Наде Чулевым.

«Все силы министерства внутренних дел направлены на защиту граждан и безопасности государства. Прошло время, когда высокопоставленные чиновники МВД сотрудничали с криминальными структурами страны и поддерживали их», — заявил Чулев на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, после принятия правительством Зорана Заева решения об отставке и проведении досрочных парламентских выборов, было сформировано техническое правительство, куда вошли представители партии власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и оппозиции ВМРО. В ВМРО воспользовались данным шансом, чтобы громко заявить о своей позиции. Так, министр труда Рашеля Мизрахи демонстративно отказалась использовать новое название страны.

Громкая акция по борьбе с наркоторговлей также весьма показательна. Напомним, прежнее правительство вело подготовку к легализации «леченой» марихуаны в Северной Македонии.

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