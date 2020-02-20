Ханау, , 10:19 — REGNUM Мужчина, напавший на бар в немецком городе Ханау, имел правоэкстремистские побуждения. К таким выводам пришли следователи, сообщает 20 февраля газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Правоохранители изучили письменное признание предполагаемого стрелка и записанное им видео. Личность мужчины установлена, это гражданин ФРГ Тобиас Р.

Временно задержан отец мужчины. В жилище стрелка нашли боеприпасы, известно, что у него был охотничий билет. Стоит отметить, что кальянными барами в Германии зачастую владеют выходцы из Турции и других азиатских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в результате стрельбы в баре немецкого Ханау погибли и пострадали люди, предполагаемого стрелка позднее нашли мёртвым. ПО последним данным, жертвами нападения стали девять человек.

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