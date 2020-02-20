Нижний Новгород, , 10:13 — REGNUM Нижегородский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, оставил в силе приговор организованной преступной группе по ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»), п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Суд установил, что с 2013 по 2015 год 12 участников банды занимались незаконным обналичиванием и инкассацией денежных средств. От клиентов деньги принимались под видом оплаты за товары или услуги по безналичному расчета на банковские счета подконтрольных фирм, клиентам затем выдавались в обналиченном виде. Всего банда использовала около 100 счетов, открытых в различных банках, а также 33 формально легитимных юридических лица. За два года на банковских счетах по фиктивным основаниям было размещено более 11 млрд рублей, полученных от клиентов.

Кроме того, по заключённым агентским договорам банда проводила инкассацию торговой выручки организаций розничной торговли в Нижнем Новгороде, Костроме, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле. Общая сумма дохода от незаконной деятельности за два года составила 400 млн рублей.

Двое организаторов будут отбывать 13 и 15 лет в колонии строгого режима, со штрафом и ограничением свободы. остальные участники банда получили от 6 до 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в Ростове-на-Дону силовики задержали банду обнальщиков, которые вывели в теневой оборот свыше 32 млн рублей. 44-летний ростовчанин создал организованную группу. К преступной деятельности главарь банды вовлёк четырёх человек. Члены преступного сообщества совершали незаконные финансовые операции при помощи фиктивной компании, которая не вела коммерческой деятельности. У фирм-заказчиков таким образом похищено более 32 млн рублей.