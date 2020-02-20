Ханау, , 10:08 — REGNUM Число жертв стрельбы в немецком Ханау увеличилось до девяти, говорится 20 февраля в заявлении местной полиции.

Отмечается, что смертельные ранения жертвы получили на улицах Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в городе Ханау неизвестный открыл стрельбу в кальянной, затем выстрелы прогремели на одной из городских площадей. Изначально сообщалось о восьми погибших и пяти раненых. В полиции установили личность стрелка, его труп был найден в квартире.

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