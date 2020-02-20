Обнинск, Калужская область, 20 февраля 2020, 16:48 — REGNUM Прокуратурой Обнинска признано законным возбуждение уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых погибли два человека. Об этом 20 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Предварительно установлено, что 11 января на территории предприятия «АБТ АБЗ Обнинск» производились строительные работы по установке металлической скрутки на дно строительного котлована. Во время монтажа конструкции были грубо нарушены правила производства работ, что вызвало падение металлического листа на двух рабочих, которые от полученных травм скончались на месте.
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