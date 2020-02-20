Владивосток, , 10:13 — REGNUM В Приморье будут отстреливать диких кабанов в приграничных районах, что позволит ликвидировать африканскою чуму свиней в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Такое решение обусловлено возросшим количеством природных очагов африканской чумы свиней, которые зафиксированы в Приморье. Основными переносчиками заболевания, опасного для сельского хозяйства, являются дикие кабаны, которые приносят вирус АЧС через границу из Китая.

«Необходимо локализовать очаги заболевания, исключив распространения африканской чумы на другие территории», — сказал зампред краевого правительства Александр Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье принято решение сократить численность диких кабанов на тысячу особей, что, по мнению специалистов, позволит справиться с распространением африканской чумы свиней.