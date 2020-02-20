Иркутск, , 10:02 — REGNUM В Иркутской области на 65 суток приостановлена деятельность школы, расположенной в деревне Столбова Иркутского района. Как поясняет пресс-служба УФССП РФ по региону, причиной послужила проверка, которая выявила в помещении «превышение нормативного значения среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона».

Виновным в произошедшем, согласно ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») Иркутский районный суд постановил признать МОУ ИРМО «Столбовская начальная общеобразовательная школа». В настоящее время ученое заведение закрыто, а учащиеся переведены в другие школы.

Напомним, Иркутская область является одним из лидеров по содержанию радона, выходящего из-под земли. Аномальные концентрации радиоактивного газа, местами такие же высокие, словно в урановой шахте, периодически фиксируют в разных районах региона. Такая же проблема существует в Республике Алтай и Кемеровской области.