* запрещённая в России организация

Могадишо, , 09:59 — REGNUM Боевики, принадлежащие к группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили два отдельных нападения на сомалийские военные базы в регионе Нижняя Шабелле. Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, боевики использовали груженую взрывчаткой машину, чтобы повредить мост, ведущий к военной базе в Королей. Представитель вооруженных сил Сомали заявил агентству AFP, что атака была отражена при поддержке миротворцев Африканского союза.

Ранее в среду, 19 февраля, также сообщалось о тяжелых боях, когда боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали другую военную базу в Эль-Салини. В вооруженных силах заявили, что боевики понесли тяжелые потери. Число погибших солдат пока что неизвестно, отмечают репортеры.

Напомним, боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут борьбу с правительством Сомали на протяжении многих лет. Целью террористов является создание государства на основах шариата.