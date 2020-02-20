Чебоксары, , 09:41 — REGNUM В Чувашии вступил в законную силу приговор в отношении двух наркодельцов, которые организовали пересылку крупной партии «товара» в республике. У них изъято 1,5 кг наркотических средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике.

35-летняя женщина и её 25-летний сообщник были задержаны в апреле 2019 года при сбыте наркотиков. Следствием и судом было установлено, что они организовали пересылку в Чувашию наркотических средств в особо крупном размере. В рамках расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более 1,5 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В декабре 2019 года Московский суд Чебоксар признал обоих фигурантов уголовного дела виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, им было назначено десять и девять лет лишения свободы в колонии строгого и общего режима соответственно. В феврале 2020 года Верховный суд Чувашии при рассмотрении апелляционного представления приговорил их соответственно к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы и восьми годам трём месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режима соответственно. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии под уголовное преследование попал оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД: его подозревают в превышении полномочий и наркопреступлении. Следствие полагает, что в январе 2020 года мужчина через свою знакомую пытался продать крупную партию наркотических веществ общей массой 1,1 кг за 300 тыс. рублей.

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