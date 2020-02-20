Чита, , 09:38 — REGNUM На судебном заседании в Забайкальском крае, где продолжается рассмотрение уголовного дела по факту неуставных отношений в части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, были зачитаны протоколы допроса потерпевших. Как сообщает газета «Вечорка», практически во всех изложены одинаковые подробности издевательств.

Один из свидетелей видел, как обвиняемый в дедовщине Руслан Мухатов надел боксёрскую перчатку и «пробил лося». Потом и ему — свидетелю — «дали лося».

«Работает это так: новобранец держит руки у лба в виде рогов лося, прижимая ладонь «нижней» руки к кисти верхней. Дедушка нежно бьёт кулаком по «рогам» с силой гидравлического молота», — отмечают присутствующие на судебном заседании забайкальские журналисты.

Также в показаниях сказано, что Мухатов заставлял делать упражнения «морская пехота» и «ловля бабочек» — эти упражнения направлены на издевательства, и их нет в общих упражнениях, которыми занимаются в армии. Другой свидетель видел, что Мухатов «пробил лося» Шамсутдинову, так как был недоволен его физическими упражнениями.

Напомним, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный. После задержания он заявил, что ни о чём не жалеет, но позднее — раскаялся и заявил о фактах дедовщины.

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