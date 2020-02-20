Ярославль, , 09:36 — REGNUM Утром 20 февраля в Ярославле на улице Пирогова во Фрунзенском районе провалился асфальт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы.

Провал в Ярославле

В провал попал колесом легковой автомобиль. Вызванные на место сотрудники ГИБДД перекрыли улицу для движения. По предварительной информации, асфальт провалился из-за размыва канализационного коллектора. На место вызваны коммунальные службы.

Провал в Ярославле

Как сообщили в мэрии города, из-за аварии изменено движение автобусов №№ 4а, 41а, 41б. Автобусы № 41а и № 41б ходят по улице Индустриальной до остановки «Посёлок Куйбышева» в оба направления. Автобусы №4а двигаются по проспекту Фрунзе

Провал в Ярославле

Ранее подобные случаи уже были в Ярославле, несколько лет назад в такую же промоину на Большой Октябрьской провалился человек.

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