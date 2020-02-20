Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Анонимные злоумышленники угрожают устроить массовую рассылку и телефонные звонки о якобы заложенных «бомбах» в период проведения в Санкт-Петербурге матчей Евро-2020. Такие обещания содержатся в электронном письме, полученном одним из городских судов 20 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Традиционные сообщения о минировании в четверг утром получили Василеостровский и Петродворцовый районные суды, затем — Красногвардейский, Октябрьский районные суды Петербурга. Однако вместо краткого письма лжеминеры решили рассказать о своих планах на лето.

Так, автор сообщения с почтового адреса с названием «Респект Водонаевой» рассказал, что решил повременить с использованием IP-телефонии и телефонии, «зарегистрированной на бабу Машу из Вологды», а ограничиться электронной почтой при «минированиях» до июня.

«Как заявлялось ранее — крепитесь люди, скоро лето, начнётся Евро 2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнет, а судьи поработают. Можно еще заранее приезжих болельщиков письменно уведомить, что будет атака дронов на стадион», — говорится в сообщении злоумышленника.

Помимо этого, «минер» отметил, что планирует увеличить вымогаемую с ноября 2019 года сумму в 120 биткоинов. Это будет связано с тем, что ему понадобятся дополнительные силы для такой масштабной рассылки.

Напомним, во всех случаях угрозы минирования не подтвердились.

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