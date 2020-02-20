Ужгород, Украина, , 09:33 — REGNUM Партия контрабандных сигарет была обнаружена в машине почётного консула Латвийской республики Юрия Игнатко на Украине, сообщило 20 февраля издание «Обозреватель».

По данным журналистов, мужчина приехал на машине с дипломатическими номерами и предъявил пограничникам удостоверение почётного консульства Латвийской республики в Ужгороде.

Во время проверки выяснилось, что дипломат настоящий, а предъявленные им документы поддельные. Игнатко в течение пяти часов препятствовал осмотру автомобиля, в итоге к нему была применена сила.

Дипломат задержан, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Украины был задержан лже-дипломат, в автомобиле которого нашли 150 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более $120 тыс.

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