Село Топчиха, Алтайский край, , 09:13 — REGNUM Утопающие в снегу жители села Парфёново Топчихинского района Алтайского края уже три дня сидят без воды. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM отец троих детей Евгений Конухов, чей дом, как и десять других, располагается в переулке Ключевском, несмотря на мощные снегопады, дорогу в селе не чистили ни разу. А теперь, когда на водопроводе произошла авария и деревня осталась без воды, привезти её попросту невозможно. Судя по рассказу Евгения, местный глава — Валерий Собачев — бездействует.

«Как начались бураны и снегопады, наш переулок ни разу не чистили. Глава поначалу кормил нас обещаниями, а потом и вовсе заявил: «Чистить бессмысленно, опять заметёт, натаптывайте поверху».

У меня жена недавно чуть не умерла: у неё случился приступ. Врачи скорой, молодцы, приехали быстро, но они остановились за 500 метров от дома, на трассе. Чтобы добраться до медиков, пришлось выносить жену на руках и сажать на снегоход (сосед помог). Сейчас она в краевой больнице лежит, врачи сказали: ещё бы полчаса и не спасли бы», — пояснил Евгений Конухов.

Он очень надеется, что, может быть, спасатели отреагируют на проблемы селян и привезут воды в Парфёново. Также Евгений опасается наступления весны: когда снег в метровых сугробах начнёт проваливаться, дети не смогут добираться до школы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с небольшими перерывами не прекращаются более месяца. Особенно сложно приходится жителям сельских районов: многие местные бюджеты исчерпали лимиты на снегоуборку. Её качество неоднократно становилось причиной нареканий в адрес местных властей.

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