Магадан, Магаданская область, , 07:43 — REGNUM У пяти человек из числа находившихся на борту совершившего аварийную посадку самолета Ан-2, врачи диагностировали компрессионные переломы позвоночников. Об этом 20 февраля сообщил журналистам министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.

Всего на борту совершившего сразу после взлёта экстренную посадку самолёта Ан-2 находились 11 пассажиров — вахтовиков и три члена экипажа. Пострадавшие были оперативно доставлены в Магаданскую областную больницу.

По словам министра, были обследованы 12 человек. Пятеро пострадавших госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, двое ещё проходят обследование. Пятеро обследованных выписаны домой на амбулаторное лечение.

Состояние всех пострадавших оценивается как среднетяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля самолёт Ан-2, перевозивший вахтовиков из Магадана в Сеймчан, упал с высоты десять метров за пределами взлётной полосы.

По факту жесткой посадки Ан-2 в Магадане следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

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